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وزير الخارجية يستقبل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

وزير الخارجية يستقبل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

أبرز المواد
وزير الخارجية يستعرض جهود المملكة في دعم منظمة الأمم المتحدة للطفولة مع مديرها التنفيذي

وزير الخارجية يستعرض جهود المملكة في دعم منظمة الأمم المتحدة للطفولة مع مديرها التنفيذي

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“البيئة” : الساحل الجنوبي الغربي للمملكة خالٍ تمامًا من الجراد الصحراوي

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وزير الخارجية يستعرض جهود المملكة في دعم منظمة الأمم المتحدة للطفولة مع مديرها التنفيذي

وزير الخارجية يستعرض جهود المملكة في دعم منظمة الأمم المتحدة للطفولة مع مديرها التنفيذي
http://almnatiq.net/?p=838131
المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) هنرييتا فور.
وتم خلال الاستقبال بحث تعزيز التعاون بين الجانبين، واستعراض جهود المملكة في دعم المنظمة.
حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن ابراهيم الرسي.

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