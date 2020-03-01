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أمير ⁧‫ الحدود الشمالية‬⁩ يُدشّن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني‬⁩ بالمنطقة

أمير ⁧‫ الحدود الشمالية‬⁩ يُدشّن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني‬⁩ بالمنطقة

منطقة الحدود الشمالية

موجة غبار كثيفة تغطي الحدود الشمالية وفي طريقها لمنطقة الرياض

موجة غبار كثيفة تغطي الحدود الشمالية وفي طريقها لمنطقة الرياض
http://almnatiq.net/?p=838137
المناطق - الرياض

شهدت منطقةالحدود الشمالية، صباح اليوم الأحد، موجة غبار تسببت في تدنى مستوى الرؤية الأفقية بالطرق والشوارع إلى أقل من 100 متر.

ووثق مقطع فيديو تأثر أجواء مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية بالعاصفة الترابية، حيث غطى الغبار الشديد سماء المنطقة وتسبب في حجب ضوء الشمس بالكامل.


وكشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأحد، عن توقعاتها في تقريرها لطقس غد الإثنين، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على 4 مناطق، مع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على شمال المملكة.

وقالت هيئة الأرصاد، عبر صفحتها الرسمية: يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الرياض، الشرقية، نجران) تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة عسير، ومن المتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على شمال وشمال غرب المملكة.

فيما أشارت عدة تقارير للطقس تأثر شمال المملكة بموجة غبار كثيفة تتجه نحو منطقة الرياض وشمال شرق المملكة ف الساعات القادمة.

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