أمير ⁧‫ الحدود الشمالية‬⁩ يُدشّن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني‬⁩ بالمنطقة

المناطق - خالد الضبيبي

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2020 بعنوان “السلامة أولاً “، الذي ينظمها الدفاع المدني بالمنطقة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وذلك على مسرح المديرية العامة للدفاع المدني.

وكان في استقبال سموه بموقع الفعاليات مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد علي بن فهد القحطاني وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

وفور وصول سموه ، شاهد عرضًا لآليات الدفاع المدني ثم عُزف السلام الملكي , عقب ذلك دشن سموه المعرض المصاح إلكترونياً المقام في مجمع عرعر مول التجاري .

ونوه سموّه خلال التدشين بالدعم غير المحدود الذي تلقاه القطاعات العسكرية كافة من القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، مؤكداً أن ما توليه القيادة من اهتمام ودعم لأجهزتها المختلفة يأتي حرصاً منها على توفير أفضل الرعاية للمواطن.

‏‎عقب ذلك بدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم, ثم ألقى مدير الدفاع المدني بالمنطقة كلمة أوضح خلالها أن المشاركة في اليوم العالمي للدفاع المدني تسعى إلى نشر الثقافة العامة للسلامة من خلال الاستفادة من الوسائل الحديثة لإيصال وسائل التوعية الصحيحة الوقائية والتحذيرية والإرشادية, ومدّ جسور التواصل مع الجميع من أجل تثقيف المجتمع وتعزيز قدرات المواطنين والمقيمين للتصرف السليم في حالات الطوارئ، وإقامة عدد من الفعاليات، للتعريف بدور الدفاع المدني مؤكدا أن شعار هذا العام ” السلامة أولا ” يأتي متوافقاً مع اهتمامات وتطلعات حكومتنا الرشيدة في شتى المجالات التي من شأنها رفع درجة الوعي بالسلامة ودرء المخاطر بشتى أنواعها.

ووجه العميد القحطاني شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على تدشين اليوم العالمي للدفاع المدني , مؤكداً أن ذلك يأتي امتداداً لدعم سموه المستمر لكافة الأنشطة التي تنعكس إيجاباً على المجتمع.

إثر ذلك شاهد الجميع الفيلم التوعوي “السلامة أولا ” ‏‎.

وفي ختام حفل التدشين كرم سموه المشاركين من القطاع الحكومي والخاص, كما تسلم سموه درعاً تذكارياً بهذه المناسبة من مدير الدفاع المدني بالمنطقة.

