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محافظ البدع يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار “السلامة أولاً “

محافظ البدع يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار “السلامة أولاً “

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محافظ البدع يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار “السلامة أولاً “

محافظ البدع يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار “السلامة أولاً “
http://almnatiq.net/?p=838152
المناطق- تبوك-علي العميري:

دشن محافظ البدع المكلف ابراهيم بن عبدالرحمن النفيسه اليوم فعاليات العالمي للدفاع المدني ، المقام تحت شعار “السلامة أولاً ” بتنظيم من إدارة الدفاع المدني بمحافظة البدع ، بمشاركة عدة جهات حكومية وأهلية , وذلك بثانوية البدع بالمحافظة.
وقدم مدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة الرائد ابراهيم بن معيوف المسعودي شرحًا مفصلًا عن الفعاليات المقامة التي تهدف إلى نشر ثقافة السلامة وتعزيز دور الدفاع المدني والاضطلاع بمسؤولياته في حماية الأرواح والممتلكات ، مشيرا الفعاليات تتضمن معرض ونشرات توعية يجري توزيعها في عدد من المواقع بالمحافظة .
من جهته نوه محافظ البدع بالجهود المبذولة من قبل إدارة الدفاع المدني والجهات المشاركة في توعية افراد المجتمع مؤكداً أهمية القطاع ودوره الكبير في الحفاظ على سلامة المجتمع وحمايته.

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