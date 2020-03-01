البحرين: 6 حالات جديدة مصابة بكورونا لـ 5 مواطنين وسعودي قادمون من إيران

أوضحت وزارة الصحة البحرينية أنه تم تشخيص 6 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا (كوفيد19) اليوم، وهي لثلاث مواطنات بحرينيات ومواطنين اثنين بحرينيين ومواطن سعودي

وقالت إنه تم فحص 1977 شخصا قادما من إيران والدول الموبوءة، وقد تبين سلامة 1930 شخصا وخلوهم من فيروس كورونا، فيما يخضع 47 مصابا للعلاج وهم جميعا في حالة صحية مستقرة.

وأوضحت أن المصابين الستة كانوا قد وصلوا عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي ليصل العدد إلى 47 حالة مصابة، وقد تم نقل الحالات الست الجديدة إلى إحدى المراكز الخاصة بالعزل لتلقي العلاج والرعاية اللازمة تحت إشراف طاقم طبي متخصص فور تأكيد نتائج التحاليل المختبرية إصابتهم بالفيروس.