احدث الأخبار

إدمان الهواتف الذكية يغير شكل وحجم الدماغ تماما كإدمان المخدرات
أبرز المواد
 انطلاق أعمال مجموعة التواصل لقمة شباب العشرين في الرياض
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن فرحان يزور جناح مركز الاتصال والاعلام الجديد بوزارة الخارجية في منتدى الرياض الدولي الإنساني الثاني
أبرز المواد
 تركيا تعتقل رئيس تحرير وكالة أنباء روسية وسط توتر مع موسكو
أبرز المواد
 كورونا يرعب الأسواق.. ويكبدها خسائر بـ6 تريليونات دولار
أبرز المواد
 محافظ البكيرية بالإنابة يفتتح فعاليات الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع 1441
منطقة القصيم
 محافظ دومة الجندل يدشن فعاليات ومعرض اليوم العالمي للدفاع المدني
منطقة الجوف
 منظمة الصحة العالمية تحذر من نشاطات احتيال إجرامي تستغل انتشار حالات فيروس كورونا
أبرز المواد
 البحرين: 6 حالات جديدة مصابة بكورونا لـ 5 مواطنين وسعودي قادمون من إيران
أبرز المواد
 محافظ البدع يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار “السلامة أولاً “
منطقة تبوك
 مجلس وزراء الداخلية العرب يعرب عن تقديره للدعم الذي تلقاه جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية من حكومة المملكة
أبرز المواد
 أمير ⁧‫ الحدود الشمالية‬⁩ يُدشّن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني‬⁩ بالمنطقة
منطقة الحدود الشمالية
عاجل

سفارة خادم الحرمين في بيروت للسعوديين: أجّلوا خُطط سفركم إلى لبنان

إدمان الهواتف الذكية يغير شكل وحجم الدماغ تماما كإدمان المخدرات

إدمان الهواتف الذكية يغير شكل وحجم الدماغ تماما كإدمان المخدرات

أبرز المواد
انطلاق أعمال مجموعة التواصل لقمة شباب العشرين في الرياض

انطلاق أعمال مجموعة التواصل لقمة شباب العشرين في الرياض

أبرز المواد
الأمير فيصل بن فرحان يزور جناح مركز الاتصال والاعلام الجديد بوزارة الخارجية في منتدى الرياض الدولي الإنساني الثاني

الأمير فيصل بن فرحان يزور جناح مركز الاتصال والاعلام الجديد بوزارة الخارجية في منتدى الرياض الدولي الإنساني الثاني

أبرز المواد
تركيا تعتقل رئيس تحرير وكالة أنباء روسية وسط توتر مع موسكو

تركيا تعتقل رئيس تحرير وكالة أنباء روسية وسط توتر مع موسكو

أبرز المواد

محافظ دومة الجندل يدشن فعاليات ومعرض اليوم العالمي للدفاع المدني

محافظ دومة الجندل يدشن فعاليات ومعرض اليوم العالمي للدفاع المدني
http://almnatiq.net/?p=838164
المناطق - الجوف

دشن سعادة محافظ دومة الجندل الدكتور طلال التمياط اليوم الأحد الموافق 6-رجب-1441 فعاليات حفل اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار (السلامة أولا)والمعرض المصاحب له بحضور عدد من القيادات الأمنية والإدارات الحكومية والمقام فعالياتة على مسرح مكتبة الأمير تركي بن عبدالعزيز

بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي، المعد بهذه المناسبة، بالسلام الملكي ثم تلاوة آيات عطرة من القران الكريم.
ثم ألقى مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة دومة الجندل سعادة العقيد خالد براك البراك كلمة، نوه خلالها بأهمية الاحتفال بهذه المناسبة مذكرا بمهام الدفاع المدني وما يقومون به من جهود في سبيل ترسيخ مفاهيم السلامة العامة لدى أفراد المجتمع،ودورهم الكبير الذي يقوم به من أجل حماية الأرواح والممتلكات من أي خطر لا قدر الله مختتما كلمته بالشكر لكل من شارك وأسهم في نجاح هذه الفعالية من القيادات الأمنية والإدارات الحكومية والمؤسسات الأهلية ، تلا ذلك عرض مرئي عن الدفاع المدني بمنطقة الجوف .

ثم تجول التمياط والحضور في ارجاء المعرض التوعوي المصاحب للفعاليات ، مستمعاً إلى شرح مفصل من الجهات المشاركة عن الإجراءات التي يقوم فيها الدفاع المدني وما يضمه المعرض من أجهزةومعدات فنية في مجال الإنقاذ والإسعاف .

وأعرب المحافظ عن شكره وتقديره لإدارة الدفاع المدني بالمحافظة على جهودها المبذولة في توعية أفراد المجتمع والمشاركة الفاعلة في اليوم العالمي للدفاع المدني ، وفي نهاية الحفل كرم التمياط الجهات المشاركة من إدارات حكومية ومؤسسات أهليه وإعلامية.

روابط ذات صلة

كلية العلوم والآداب بالقريات تنظّم محاضرات وأنشطة توعوية

كلية العلوم والآداب بالقريات تنظّم محاضرات وأنشطة توعوية
جامعة الجوف تقيم ندوة ترسيخ القيم في المجتمع السعودي

جامعة الجوف تقيم ندوة ترسيخ القيم في المجتمع السعودي
صحة الجوف تنظم معرضاً توعوي للوقاية من فايروس كورونا الجديد

صحة الجوف تنظم معرضاً توعوي للوقاية من فايروس كورونا الجديد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*