محافظ دومة الجندل يدشن فعاليات ومعرض اليوم العالمي للدفاع المدني

المناطق - الجوف

دشن سعادة محافظ دومة الجندل الدكتور طلال التمياط اليوم الأحد الموافق 6-رجب-1441 فعاليات حفل اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار (السلامة أولا)والمعرض المصاحب له بحضور عدد من القيادات الأمنية والإدارات الحكومية والمقام فعالياتة على مسرح مكتبة الأمير تركي بن عبدالعزيز

بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي، المعد بهذه المناسبة، بالسلام الملكي ثم تلاوة آيات عطرة من القران الكريم.

ثم ألقى مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة دومة الجندل سعادة العقيد خالد براك البراك كلمة، نوه خلالها بأهمية الاحتفال بهذه المناسبة مذكرا بمهام الدفاع المدني وما يقومون به من جهود في سبيل ترسيخ مفاهيم السلامة العامة لدى أفراد المجتمع،ودورهم الكبير الذي يقوم به من أجل حماية الأرواح والممتلكات من أي خطر لا قدر الله مختتما كلمته بالشكر لكل من شارك وأسهم في نجاح هذه الفعالية من القيادات الأمنية والإدارات الحكومية والمؤسسات الأهلية ، تلا ذلك عرض مرئي عن الدفاع المدني بمنطقة الجوف .

ثم تجول التمياط والحضور في ارجاء المعرض التوعوي المصاحب للفعاليات ، مستمعاً إلى شرح مفصل من الجهات المشاركة عن الإجراءات التي يقوم فيها الدفاع المدني وما يضمه المعرض من أجهزةومعدات فنية في مجال الإنقاذ والإسعاف .

وأعرب المحافظ عن شكره وتقديره لإدارة الدفاع المدني بالمحافظة على جهودها المبذولة في توعية أفراد المجتمع والمشاركة الفاعلة في اليوم العالمي للدفاع المدني ، وفي نهاية الحفل كرم التمياط الجهات المشاركة من إدارات حكومية ومؤسسات أهليه وإعلامية.