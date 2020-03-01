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محافظ البكيرية بالإنابة يفتتح فعاليات الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع 1441

محافظ البكيرية بالإنابة يفتتح فعاليات الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع 1441
http://almnatiq.net/?p=838172
المناطق - محمد المسلم

افتتح سعادة محافظ البكيرية بالإنابة الأستاذ محمد العريفي الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع 1441 والذي ينظمه قسم الموهوبين ( بنين – بنات ) بالإدارة وذلك في مركز الملك عبدالله الحضاري بحضور سعادة مدير التعليم الدكتور خالد بن راجح الراجح وسعادة رئيس بلدية محافظة البكيرية الأستاذ يوسف الخليفة وعدد من مديري الدوائر الحكومية ولجنة الأهالي والمسؤولين والقيادات التعليمية.
وبعد قص الشريط قام سعادة المحافظ والحضور بجولة على محتويات المعرض أعرب خلالها “العريفي” عن إعجابه بما شاهده من تجارب علمية وأفكار إبداعية مميزة.
من جانبه كشف رئيس قسم الموهوبين الأستاذ مسلم المزيني أن الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع انطلق تزامناً مع اليوم الخليجي للموهبة والإبداع 2020 والذي يستهدف جميع فئات المجتمع بتقديم برامج وفعاليات متنوعة في جميع مدارس البنين والبنات ومعرض الموهبة والإبداع والمشتمل على أركان تدريبية علمية، ومشاركات مميزة، لإيصال رسالة توعوية بأهمية العناية بالموهوبين ورعاية مواهبهم.
كما أشارت رئيسة قسم الموهوبات الأستاذة نورة الخضير أنه تم تشكيل لجان للمعرض الوطني للموهبة والإبداع برئاسة المساعد للشؤون التعليمية وتم اعتماد جدول لتنسيق زيارات الطلاب والطالبات للمعرض.
وفي ختام الجولة كرم المحافظ ومدير التعليم الداعمين والمشاركين والعاملين بمعرض الموهبة والإبداع وأعرب مدير التعليم الدكتور خالد الراجح عن شكره وتقديره لسعادة محافظ البكيرية بالإنابة على تشريفه حفل التدشين والالتقاء بأبنائه الطلاب والاطلاع على مشاريعهم.

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