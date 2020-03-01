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أمير منطقة الرياض يشرف حفل سفارة جمهورية بلغاريا لدى المملكة

أمير منطقة الرياض يشرف حفل سفارة جمهورية بلغاريا لدى المملكة

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أمير منطقة الرياض يشرف حفل سفارة جمهورية بلغاريا لدى المملكة

أمير منطقة الرياض يشرف حفل سفارة جمهورية بلغاريا لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=838197
المناطق - الرياض

شرف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض , مساء اليوم ، حفل سفارة جمهورية بلغاريا لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمنزل السفير في حي السفارات بالرياض .
وكان في استقبال سموه في مقر الحفل سفير جمهورية بلغاريا لدى المملكة ديميتار أباجييف ، وعدد من المسؤولين بالسفارة.
وحضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

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