محافظ بقيق يدشن اليوم العالمي للدفاع المدني في المحافظة‬

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دشن محافظ بقيق محمد بن سعود المتحمي اليوم فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني ، المقام تحت شعار “السلامة أولاً ” , بتنظيم من إدارة الدفاع المدني بالمحافظة بمتابعة من مديرها المقدم فهد بن مطلق القحطاني ، بمشاركة الجهات الحكومية وأهلية وشركة ارامكو السعودية , وذلك بمقر ادارة الدفاع المدني بمحافظة بقيق .

وقدم مدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة المقدم فهد بن مطلق القحطاني شرحًا مفصلًا عن الفعاليات المقامة التي تهدف إلى نشر ثقافة السلامة وتعزيز دور الدفاع المدني والاضطلاع بمسؤولياته في حماية الأرواح والممتلكات ، مشيرا الفعاليات تتضمن معرض ونشرات توعية يجري توزيعها في عدد من المواقع بالمحافظة وفي نهاية الحفل تم توزيع الدروع التذكارية والشهادات الشكر والتقدير على الداعمين و المشاركين .

من جهته نوه محافظ بقيق بالجهود المبذولة من قبل إدارة الدفاع المدني والجهات المشاركة في توعية افراد المجتمع , مؤكداً أهمية القطاع ودوره الكبير في الحفاظ على سلامة المجتمع وحمايته.