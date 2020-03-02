عاجل

سفارة خادم الحرمين في بيروت للسعوديين: أجّلوا خُطط سفركم إلى لبنان

“قرار ثوري” يمهد لتغيير في قانون بكرة القدم

“قرار ثوري” يمهد لتغيير في قانون بكرة القدم

أبرز المواد
تعرض مواطنين ومقيم لإطلاق نار بالدوادمي.. والجاني يسلم نفسه 

تعرض مواطنين ومقيم لإطلاق نار بالدوادمي.. والجاني يسلم نفسه 

أبرز المواد
مصر تعلن اكتشاف حالة إصابة ثانية بـ “كورونا”

مصر تعلن اكتشاف حالة إصابة ثانية بـ “كورونا”

أبرز المواد
104 مليارات ريال قيمة 426 ألف طلب تنفيذ أمام المحاكم في 6 أشهر

104 مليارات ريال قيمة 426 ألف طلب تنفيذ أمام المحاكم في 6 أشهر

أبرز المواد

“قرار ثوري” يمهد لتغيير في قانون بكرة القدم

http://almnatiq.net/?p=838226
المناطق - الرياض

أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “إيفاب” أنه سيسمح باختبار إجراء تبديل للاعبين الذين يتعرضون لارتجاج دماغي خلال منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو هذا الصيف.

وقال “ايفاب” في بيان بعد اجتماعه السنوي في بلفاست في إيرلندا الشمالية: “إنه وافق على وضع بروتوكول سيستخدم في اختبار لتبديل اللاعبين بحال الارتجاج الدماغي”، وهي مسألة تشكل مصدر قلق كبير لصحة اللاعبين.

إلا أن “ايفاب” المسؤول عن سن قوانين كرة القدم كرر أنه “سيكون هناك حاجة للمزيد من الأبحاث قبل اقتراح تغيير في قوانين اللعبة. لقد أبدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اهتماما خاصا لتجربة هذا الاقتراح في منافسات كرة القدم للرجال والسيدات خلال الألعاب الأولمبية في يوليو 2020، بينما قد تشارك بطولات أخرى في هذه الاختبارات”.

وتم اعتماد التبديل المؤقت أو الدائم في رياضة الركبي في حين ارتفعت الأصوات المطالبة بها أيضا في كرة القدم.

وتعليقا على الاقتراح، قال السويسري جياني إنفانتينو رئيس “الفيفا” الذي شارك في اجتماع الجمعية العمومية: “إن كان هناك شك ضئيل يجب إبقاء اللاعب خارج الملعب، وعلى المدرب أن يكون له خيار آخر ويدرك أن بإمكانه أن يقوم بتبديل إضافي. لقد تم انتقادنا لتباطئنا (بما خص هذه المسألة)، الآن نتقدم، سنقوم بتجارب وسنرى”، حسبما نقلت “فرانس برس”.

روابط ذات صلة

تعرض مواطنين ومقيم لإطلاق نار بالدوادمي.. والجاني يسلم نفسه 

تعرض مواطنين ومقيم لإطلاق نار بالدوادمي.. والجاني يسلم نفسه 
مصر تعلن اكتشاف حالة إصابة ثانية بـ “كورونا”

مصر تعلن اكتشاف حالة إصابة ثانية بـ “كورونا”
104 مليارات ريال قيمة 426 ألف طلب تنفيذ أمام المحاكم في 6 أشهر

104 مليارات ريال قيمة 426 ألف طلب تنفيذ أمام المحاكم في 6 أشهر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*