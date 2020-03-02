أمير عسير يوجه بالالتزام بخدمة جميع الطلاب وخاصة ذوي الإعاقة

المناطق - عسير

وجه الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير مدير عام التعليم بالمنطقة بمتابعة الشركة المتخصصة في نقل الطلاب من ذوي الإعاقة الحركية إلى مدارسهم بموجب ما نص عليه العقد المبرم مع الوزارة.

وأكد أمير منطقة عسير على أن الاهتمام بالطلاب بشكل عام وذوي الإعاقة بشكل خاص يأتي في أولويات عمل الوزارة وأن توفير سبل الراحة والعناية بهم محل حرص واهتمام القيادة الرشيدة – أيدها الله- وإحدى ركائز جودة الحياة؛ وأنه لن يقبل بأي شكلٍ من الأشكال وجود خلل أو تقصير في هذا الشأن.

يذكر أن ولي أمر أحد الطلاب من ذوي الإعاقة الحركية قد عرض على الأمير تركي بن طلال خلال اللقاء التنفيذي الأول لتطوير مجال الإعاقة في منطقة عسير مشكلة ابنه مع الشركة المتعهدة بالنقل والتي لم تلتزم بنقله إلى مدرسته، وخالفت العقد المبرم مع وزارة التعليم؛ حيث التقى سموه مالك الشركة المتعهدة بحضور مدير عام التعليم بعسير ووجه بأن تلتزم الشركة بالعقد وتقوم على خدمة جميع الطلاب دون استثناء، مؤكداً في ذات الوقت على عدم قبل أي تقصير لأي سبب كان.