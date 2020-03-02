احدث الأخبار

استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض، الشرقية، نجران وعسير
أبرز المواد
 الرئيس العراقي يبدأ مشاوراته لاختيار مرشح بديل لرئاسة الوزراء
أبرز المواد
 أول إصابة بكورونا في اسكتلندا والسادسة في فنلندا
أبرز المواد
 ساعة ذكية لاستشعار الغازات السامة ضمن المشروعات الابتكارية في حاضنة طاقة الابتكار
أبرز المواد
 أمير عسير يوجه بالالتزام بخدمة جميع الطلاب وخاصة ذوي الإعاقة
أبرز المواد
 “قرار ثوري” يمهد لتغيير في قانون بكرة القدم
أبرز المواد
 تعرض مواطنين ومقيم لإطلاق نار بالدوادمي.. والجاني يسلم نفسه 
أبرز المواد
 مصر تعلن اكتشاف حالة إصابة ثانية بـ “كورونا”
أبرز المواد
 104 مليارات ريال قيمة 426 ألف طلب تنفيذ أمام المحاكم في 6 أشهر
أبرز المواد
 “السيارة الغسالة”.. كهربائية بثمن رائع ويقودها الأطفال
أبرز المواد
 بنك التصدير والاستيراد يبدأ أعماله منتصف الربع الثاني
أبرز المواد
 تطبيقات التعارف .. خطر أمني جديد وعودة هجمات لبلوتوث
أبرز المواد
عاجل

سفارة خادم الحرمين في بيروت للسعوديين: أجّلوا خُطط سفركم إلى لبنان

استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض، الشرقية، نجران وعسير

استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض، الشرقية، نجران وعسير

أبرز المواد
الرئيس العراقي يبدأ مشاوراته لاختيار مرشح بديل لرئاسة الوزراء

الرئيس العراقي يبدأ مشاوراته لاختيار مرشح بديل لرئاسة الوزراء

أبرز المواد
أول إصابة بكورونا في اسكتلندا والسادسة في فنلندا

أول إصابة بكورونا في اسكتلندا والسادسة في فنلندا

أبرز المواد
ساعة ذكية لاستشعار الغازات السامة ضمن المشروعات الابتكارية في حاضنة طاقة الابتكار

ساعة ذكية لاستشعار الغازات السامة ضمن المشروعات الابتكارية في حاضنة طاقة الابتكار

أبرز المواد

استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض، الشرقية، نجران وعسير

http://almnatiq.net/?p=838251
المناطق - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار و تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، الشرقية، نجران تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة عسير، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على شمال وشمال غرب المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-45 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

روابط ذات صلة

الرئيس العراقي يبدأ مشاوراته لاختيار مرشح بديل لرئاسة الوزراء

الرئيس العراقي يبدأ مشاوراته لاختيار مرشح بديل لرئاسة الوزراء
أول إصابة بكورونا في اسكتلندا والسادسة في فنلندا

أول إصابة بكورونا في اسكتلندا والسادسة في فنلندا
ساعة ذكية لاستشعار الغازات السامة ضمن المشروعات الابتكارية في حاضنة طاقة الابتكار

ساعة ذكية لاستشعار الغازات السامة ضمن المشروعات الابتكارية في حاضنة طاقة الابتكار

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*