الجزائر تعلن اكتشاف حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اكتشاف حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا.

وقال بيان لوزارة الصحة الجزائرية إن المسح الوبائي تمكن من اكتشاف حالتي إصابة لامرأة تبلغ من العمر 53 سنة وابنتها البالغة 24 سنة تأكد أنهما حاملتين لفيروس كورونا ولكنهما أصحاء وفق المختبر الوطني المرجعي لمعهد باستور الجزائري حيث تم عزلهما والتكفل بهما.

وأوضح البيان أن نظام الرصد والإنذار الذي تم وضعه وتعزيزه بانتظام للاستجابة لتطور الحالة الوبائية لفيروس كورونا جعل من الممكن استعادة مسار رحلة الجزائري البالغ من العمر 83 سنة وابنته المقيمان بفرنسا والذين أقاما في الجزائر من 14 الى 21 فبراير 2020 مع أسرتهما في البليدة والتي تأكدت إصابتهما بفيروس كورونا بعد عودتهما الى فرنسا في 21 فبراير الماضي.

وأشار البيان إلى أن المصابين لم تظهر عليهما أعراض المرض إلا بعد 3 أيام من وصولهما إلى مدينة البليدة أي في 17 فبراير الجاري.