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فينيسيوس يسطر تاريخا جديدا للكلاسيكو.. وميسي “الرجل الخارق”

فينيسيوس يسطر تاريخا جديدا للكلاسيكو.. وميسي “الرجل الخارق”
بات فينيسيوس أصغر لاعب يسجل هدفا في مباريات الكلاسيكو
http://almnatiq.net/?p=838260
المناطق - وكالات

سجل البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني، هدفا في شباك برشلونة، مساء الأحد، على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن مباريات الجولة 26 لليغا، ليسطر تاريخا جديدا في تاريخ مباريات الكلاسيكو.

وبات فينيسيوس أصغر لاعب يسجل هدفا في مباريات الكلاسيكو، خلال القرن 21، لينتزع الرقم التاريخي الذي احتفظ به أسطورة برشلونة ليونيل ميسي منذ 13 عاما.

وسجل فينيسيوس هدفه بعمر 19 سنة و7 أشهر و18 يوما (19 سنة و233 يوما)، في حين كان ميسي أصغر من سجل في الكلاسيكو خلال القرن 21، في مارس 2007، بعمر 19 سنة و259 يومًا.

ونجح ريال مدريد في انتزاع صدارة الدوري الإسباني من جديد، بعد الفوز 2-0 على غريمه الكتالوني، وبات الريال في صدارة الجدول برصيد 56 نقطة، متقدما بنقطة واحدة عن برشلونة.

رقم تاريخي لميسي

من جانب آخر، سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، مشاركته رقم 43 أمام ريال مدريد، ليصبح أكثر لاعب في تاريخ برشلونة خوضا للقاءات الكلاسيكو.

وتفوق ميسي على نجم برشلونة السابق، تشافي هرنانديز، المدير الفني للسد القطري، والذي شارك في 42 مباراة كلاسيكو.

وخاض ميسي 27 مباراة أمام الريال في الدوري، و8 في الكأس، و6 في كأس السوبر الإسبانية، و2 في دوري أبطال أوروبا.

ودخل برشلونة المباراة متفوقا على ريال مدريد بفارق نقطتين في ترتيب الليغا، حيث يحتل الصدارة بـ55 نقطة.

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