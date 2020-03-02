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سفارة المملكة في واشنطن تهيب بالمواطنين التقيد بتعليمات السلامة للوقاية من كورونا

سفارة المملكة في واشنطن تهيب بالمواطنين التقيد بتعليمات السلامة للوقاية من كورونا

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سفارة المملكة في واشنطن تهيب بالمواطنين التقيد بتعليمات السلامة للوقاية من كورونا

سفارة المملكة في واشنطن تهيب بالمواطنين التقيد بتعليمات السلامة للوقاية من كورونا
http://almnatiq.net/?p=838263
المناطق - الرياض

أهابت القنصلية السعودية في واشنطن بجميع المواطنين المتواجدينالتقيد بتعليمات السلامة الصادرة من السلطات المحلية للوقاية من فيروس كورونا.

وأعلنت الولايات المتحدة، مساء الأحد، تسجيل ثاني حالة وفاة من جراء فيروس كورونا المستجد في مدينة سياتل بولاية واشنطن شمال غربي البلاد.

وتوفي رجل سبعيني من جراء إصابته بفيروس كورونا في سياتل، وفقا للسلطات الصحية، ليكون بذلك ثاني شخص يتوفى جراء الفيروس على الأراضي الأميركية.

والسبت، أعلنت السلطات وفاة رجل في الخمسينات من العمر كان وضعه الصحي هشا حتى قبل أن يصاب بالفيروس القاتل.

وتلاحق إدارة ترامب الفيروس سريع الانتشار، الذي ظهر للمرة الأولى في الصين، وذلك بفرض قيود على حركة السفر وإرسال رسائل على نطاق واسع بخصوص إجراءات السلامة والعمل على تفادي حدوث حالة ذعر عام في المجتمع، حيث بلغ إجمالي حالات الإصابة 68 حالة في الولايات المتحدة.

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