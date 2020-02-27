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شرطة منطقة حائل: ضبط متهمين قاما بإطلاق النار على شخصين

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شرطة منطقة حائل: ضبط متهمين قاما بإطلاق النار على شخصين

شرطة منطقة حائل: ضبط متهمين قاما بإطلاق النار على شخصين
http://almnatiq.net/?p=838270
المناطق - حائل

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، بأن دوريات الأمن باشرت ظهر اليوم الأحد بلاغاً عن تعرض شخصين في العقد الرابع من العمر للإصابة، أحدهما بطلق ناري في القدم، والآخر بجرح قطعي في الرأس، وتم إسعافهما لتلقي العلاج اللازم.
وأسفرت نتائج المتابعة الأمنية للبلاغ الذي تلقته الجهات الأمنية عن هذه الجريمة – بفضلٍ من الله -، عن تحديد هوية المتهمَين، وهما مواطنان بالعقد الثالث من العمر، وتم ضبطهما وإيقافهما، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهما.

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