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في الشقيق ورأس الخير وعرفات ورابغ..

“نقل الكهرباء” و”التحلية” توقعان 4 اتفاقيات لمشاريع بأكثر من 923 مليون ريال

“نقل الكهرباء” و”التحلية” توقعان 4 اتفاقيات لمشاريع بأكثر من 923 مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=838281
المناطق - الرياض

وقعت الشركة الوطنية لنقل الكهرباء، التابعة للشركة السعودية للكهرباء، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أربع اتفاقيات لتغذية أحمال “التحلية” في: الشقيق، رأس الخير، عرفات، ورابغ، بتكلفة تقديرية تصل إلى 923.4 مليون ريال.

وقع الاتفاقية من الجانبين، المهندس علي بن عبد الرحمن الحازمي، محافظ المؤسسة العامة للتحلية، والمهندس ابراهيم بن فهد الجربوع، الرئيس التنفيذي لـ “نقل الكهرباء”.

وتقدر الأحمال الاجمالية للمشاريع الأربعة بـ 537.7 م.ف. أ، ويشمل نطاق العمل إنشاء محطة مركزية جهد 380/132 ك.ف، وتوسعة محطتين مركزيتين بإضافة محولين جهد 380/13.8 ك.ف لكل محطة، وإنشاء محطتين فرعيتين جهد 132/13.8 ك.ف، وربطها بالشبكة الكهربائية.

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