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القيادة تهنئ رئيس جمهورية بلغاريا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

القيادة تهنئ رئيس جمهورية بلغاريا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

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القيادة تهنئ رئيس جمهورية بلغاريا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

القيادة تهنئ رئيس جمهورية بلغاريا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
http://almnatiq.net/?p=838284
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس رومين راديف رئيس جمهورية بلغاريا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بلغاريا الصديق اطّراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس رومين راديف رئيس جمهورية بلغاريا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية بلغاريا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
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