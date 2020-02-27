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“الأرصاد” رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران

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“الأرصاد” رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران

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المناطق - واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران تشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب, وثار, وحبونا, وخباش, وشرورة, ويدمة.
وبينت الهيئة أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 11:55 مساءً

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