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“الأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

“الأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

منطقة المدينة المنورة
“الأرصاد” رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران

“الأرصاد” رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران

منطقة نجران
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“الأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

“الأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
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المناطق - واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة, يتضمن رياحًا نشطة, وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنٍ في مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد وخيبر.
وبينت أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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