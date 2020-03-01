محافظ البكيرية بالإنابة يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

البكيرية-محمد المسلم

دشن محافظ البكيرية بالإنابة الأستاذ محمد العريفي صباح يوم أمس الأحد فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار “السلامة أولاً” والتي تأتي تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني بحضور مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة البكيرية العقيد علي الرميح ومدير التعليم الدكتور خالد الراجح وعدد من مدراء الدوائر الحكومية وأهالي المحافظة, كما افتتح معرض الدفاع المدني والمقام بمول البكيرية.

وفور وصول المحافظ بالإنابة استقبله كشافة تعليم البكيرية والكشافة الدارسين بالمعسكر الكشفي بعدها افتتح “العريفي” المعرض المصاحب للفعاليات والذي نظمته إدارة الدفاع المدني وبالتعاون مع إدارة التعليم “الأمن والسلامة المدرسية ” والمشتمل على التعريف بالآليات والمعدات التي يستخدمها الدفاع المدني في أعماله عند مباشرة الحوادث وكذلك أدوات الأمن والسلامة المدرسية بالمدارس وجانب من معدات وارشادات جمعية الهلال الأحمر السعودي واستمع لشرح عنها من قبل المختصين وكما اطلع الجميع على أركان الدوائر الحكومية المشاركة .

