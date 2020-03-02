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سفير خادم الحرمين لدى اليمن يلتقى وكيل أمين الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية

سفير خادم الحرمين لدى اليمن يلتقى وكيل أمين الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية
http://almnatiq.net/?p=838315
المناطق - واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في مقر البرنامج بالرياض اليوم، وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة في حالات الطوارئ “أوتشا ” مارك لوكوك.
واستعرض اللقاء جهود المملكة الإغاثية والاقتصادية والإنسانية في اليمن، إضافةً إلى كيفية استمرار الدعم الإغاثي خاصة في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا الحوثية ، لدعم ومساعدة الشعب اليمني الشقيق.

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