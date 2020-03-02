مجلس شباب منطقة حائل ينظم مقهى الحوار الشبابي الأول

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نظم مجلس شباب منطقة حائل بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ، مساء اليوم ملتقى الحوار الشبابي الأول ، وذلك في مقهى الأدهم بحديقة الأمير سعود بن عبدالمحسن ، تفعيلاً لمذكرة التفاهم بين المجلس والمركز اُستعرضت خلاله قصة نجاح شاب ريادي حقق النجاح في المشروعات الشبابية .

وبدأ اللقاء بنبذة تعريفية لفكرة الحوارات التي يطلقها مجلس شباب المنطقة بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني قدمها عضو مجلس شباب منطقة حائل سالم التميمي الذي أكد أن اللقاء الحواري يأتي تفعيلاً لمذكرة بعنوان تجربتي في ريادة الأعمال ودعماً لمنجزا الشباب والشابات الريادية للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني .

وتحدث الشاب المهندس نادر الشمري مالك مقاه ٍ بمدينة حائل عن تجربته ومشواره من البداية وحتى وصوله لهذه المرحلة .

وعرض ” الشمري” تجربته في مشروع المقاهي الشبابية ، منوهاً بمشاركة الناجحين بالتأثير على الفكر الإيجابي التجاري للشاب نحو النجاح، مشيراً إلى أهمية الصمود في تخطي العقبات التي تواجه الشباب في بداية المشروع، مثمناً الدعم الذي لقيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بوصفه الداعم الأكبر له في افتتاح الفروع المتعاقبة.

من جهته أكد أمين عام مجلس شباب منطقة حائل والمشرف على مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بمنطقة حائل الدكتور جمال الرويضي أن المقهى الحواري يأتي ضمن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل وبمتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل.