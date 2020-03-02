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كورونا.. ارتفاع عدد المصابين في كوريا الجنوبية إلى 4,212 مع 22 حالة وفاة

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كورونا.. ارتفاع عدد المصابين في كوريا الجنوبية إلى 4,212 مع 22 حالة وفاة

كورونا.. ارتفاع عدد المصابين في كوريا الجنوبية إلى 4,212 مع 22 حالة وفاة
http://almnatiq.net/?p=838332
المناطق - وكالات

بزيادة 476 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد يوم أمس، تجاوز عدد المصابين الإجمالي في كوريا الجنوبية عامة الـ 4 آلاف، وفي دايغو وحدها 3 آلاف، مع وفاة 22 شخصا.

وذكر مركز تدابير الحجر الصحي اليوم الاثنين، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) ارتفع الى 4,212 حالة حتى منتصف الليلة الماضية.

ويمثل هذا الرقم زيادة بـ476 حالة مما وصل إليه حتى ظهر يوم أمس، 445 حالة منهم في دايغو وكيونغ-بوك بإقليم كيونغ سانغ الشمالي.

وبلغ إجمالي الوفيات 22 حالة، بزيادة 4 حالات عن يوم أمس. ووصل عدد الذين تم رفع الحجر الصحي عنهم إلى 31 حالة بعد شفائهم.

وأعلن مركز تدابير الحجر الصحي إحصاء المرضى بالفيروس صباح اليوم، اعتمادا على البيانات الواردة حتى منتصف ليلة أمس.

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