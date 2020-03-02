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الصين تسجل انخفاضا حادا في عدد الإصابات بـ “كورونا”

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الصين تسجل انخفاضا حادا في عدد الإصابات بـ “كورونا”

الصين تسجل انخفاضا حادا في عدد الإصابات بـ “كورونا”
http://almnatiq.net/?p=838353
المناطق - الرياض

ذكرت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم أنها رصدت 202 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد أمس وذلك بانخفاض حاد عن يوم السبت الذي سجل 573 حالة إصابة.
وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة بالبر الرئيسي للصين حتى الآن إلى 80026 حالة.
وارتفع عدد الوفيات بالفيروس في بر الصين الرئيسي إلى 2912 بنهاية الأحد بزيادة 42 حالة عن اليوم السابق. ووقعت جميع حالات الوفاة في إقليم هوبي، بؤرة انتشار الفيروس، منها 32 حالة بمدينة ووهان عاصمة الإقليم.

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