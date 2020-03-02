احدث الأخبار

مأزق أردوغان في سوريا.. روسيا غدرت به و”الناتو” يشك في ولائه
أبرز المواد
 لتعزيز دورها في حماية المستهلك.. مختبرات نوعية جديدة بهيئة المواصفات
أبرز المواد
 الصين تسجل انخفاضا حادا في عدد الإصابات بـ “كورونا”
أبرز المواد
 وزير المواد البشرية يطلق خدمة التأشيرات التأسيسية الفورية لدعم نمو الأعمال عبر منصة “قوى”
أبرز المواد
 شركة البحر الأحمر للتطوير توقع اتفاقية مع “كندال” للحد من التلوث الضوئي وحماية البيئة الليلية في الموقع
أبرز المواد
 دراسة تكشف تأثيرا “سحريا” للجوز على صحة النساء
أبرز المواد
 روسيا: لا يمكن ضمان أمن الطيران التركي فوق سوريا
أبرز المواد
 “فضيحة تجسس” تهز العالم.. ودولة تقيم دعوى جنائية
أبرز المواد
 كورونا.. ارتفاع عدد المصابين في كوريا الجنوبية إلى 4,212 مع 22 حالة وفاة
أبرز المواد
 مجلس شباب منطقة حائل ينظم مقهى الحوار الشبابي الأول
منطقة حائل
 مؤسسة النقد تصدر ضوابط الأعمال الإكتوارية المتعلقة بالتأمين
أبرز المواد
 وفاة محمد مير محمدي عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران جراء إصابته بفيروس كورونا
أبرز المواد
عاجل

سفارة خادم الحرمين في بيروت للسعوديين: أجّلوا خُطط سفركم إلى لبنان

مأزق أردوغان في سوريا.. روسيا غدرت به و”الناتو” يشك في ولائه

مأزق أردوغان في سوريا.. روسيا غدرت به و”الناتو” يشك في ولائه

أبرز المواد
لتعزيز دورها في حماية المستهلك.. مختبرات نوعية جديدة بهيئة المواصفات

لتعزيز دورها في حماية المستهلك.. مختبرات نوعية جديدة بهيئة المواصفات

أبرز المواد
الصين تسجل انخفاضا حادا في عدد الإصابات بـ “كورونا”

الصين تسجل انخفاضا حادا في عدد الإصابات بـ “كورونا”

أبرز المواد
وزير المواد البشرية يطلق خدمة التأشيرات التأسيسية الفورية لدعم نمو الأعمال عبر منصة “قوى”

وزير المواد البشرية يطلق خدمة التأشيرات التأسيسية الفورية لدعم نمو الأعمال عبر منصة “قوى”

أبرز المواد

طيران الاحتلال الإسرائيلي تدخل لإنقاذ قواته

مأزق أردوغان في سوريا.. روسيا غدرت به و”الناتو” يشك في ولائه

مأزق أردوغان في سوريا.. روسيا غدرت به و”الناتو” يشك في ولائه
http://almnatiq.net/?p=838360
المناطق - يوسف المطيري

أوضحت تقارير نقلتها وكالة الأنباء الألمانية أن اردوغان وضع تركيا في مأزق بعد سقوط العشرات من الجيش التركي بعد هجوم الجيش السوري المفاجئ وتوعده لمزيد من القتلى في أوساط الجيش التركي.
وأوضح “التقرير” أن الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” لم يعد يخفي حجم الخسائر التي تتعرض لها قواته، وحلفاؤه من التنظيمات الإرهابية في سوريا وليبيا، بالرغم من قطع خدمة الإنترنت عن الأتراك، فضلا عن تكرار طلب المساعدة من حلف شمال الأطلسي “ناتو” الذي لم يعد يثق في ولائه.
وكشفت أحداث التدخل التركي في أدلب تدخل الطيران الإسرائيلي لإنقاذ قوات الرئيس التركي أردوغان وقصف الجيش السورى، تزامنا مع تعرض القوات التركية وحلفائها من الإرهابيين لضربات موجعة من الجيش السورى”.
وأشار “التقرير” الى أن هجوم الجيش السوري على المواقع العسكرية التركية في إدلب أسقط عشرات القتلى من جانب الجيش التركي ومع التوعد السوري بالمزيد بسبب دعم تركيا للإرهابيين، حيث سارعت أنقرة لطلب المساعدة من حلف الناتو، ودعت إلى إنشاء منطقة حظر طيران على الحدود السورية التركية بعد أن أدارت روسيا وجهها عن تركيا.
وذكر “التقرير أن حلف الناتو لم يعد بأكثر من التضامن مع تركيا دون اتخاذ أي تدابير ملموسة من أي نوع بسبب الشك في موقف تركيا من الاتحاد الأوروبي حيث لجأت أنقرة إلى موسكو لشراء منظومة صواريخ S-400 الروسية رغم تحذيرات الناتو والولايات المتحدة الأمريكية، مما أفقد تركيا ثقة الاتحاد الأوروبي لتبقى وحيدة في إدلب مع دعم روسيا للجيش السوري ضد أردوغان.

روابط ذات صلة

لتعزيز دورها في حماية المستهلك.. مختبرات نوعية جديدة بهيئة المواصفات

لتعزيز دورها في حماية المستهلك.. مختبرات نوعية جديدة بهيئة المواصفات
الصين تسجل انخفاضا حادا في عدد الإصابات بـ “كورونا”

الصين تسجل انخفاضا حادا في عدد الإصابات بـ “كورونا”
وزير المواد البشرية يطلق خدمة التأشيرات التأسيسية الفورية لدعم نمو الأعمال عبر منصة “قوى”

وزير المواد البشرية يطلق خدمة التأشيرات التأسيسية الفورية لدعم نمو الأعمال عبر منصة “قوى”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*