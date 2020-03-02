محافظ حفر الباطن يرعى تدشين معرض الأمن والسلامة

حفر الباطن - عبدالله السعيدي

نظمت إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن ممثلة بإدارة الأمن والسلامة معرضاً بالمكان مول ضمن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2020 م تحت عنوان “السلامة أولا” برعاية سمو محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود وقد تم تدشين المعرض صباح اليوم بحضور سعادة مدير التعليم الأستاذ عايض بن نافع الرحيلي وسعادة مدير الدفاع المدني بالمحافظة العقيد عبدالله بن عبدالرحمن المحيمل ، وعدد من مديري الإدارات والجهات الحكومية والأهلية المشاركة في معرض اليوم العالمي للدفاع المدني .

وقد تجول الحضور في أجنحته وأركانه والذي شاركت فيه عدد من الجهات المختصة بالأمن والسلامة ، واشتمل المعرض على الأجهزة الحديثة في الإطفاء، والإنقاذ، والسلامة ، واللوحات الإرشادية، والمجسمات التوعوية، واستمع الحضور لشرح من منظمين المعرض ، وعروض مرئية لإبراز الجهود والانجازات في الميدان التربوي بهذه المناسبة واطلعوا على مشاركات الطلاب والطالبات في الرسومات الخاصة بالأمن والسلامة .

وقد ذكر مدير إدارة الأمن والسلامة في إدارة التعليم الأستاذ منديل بن سعود الحربي أن المعرض احتوى على العديد من الفعاليات الموجهة لطلاب وطالبات المدارس للتوعية بالسلامة ، مؤكدا أن ادارة التعليم بمحافظة حفر الباطن دعت جميع المدارس إلى المشاركة الفاعلة في فعاليات هذا اليوم وتنظيم زيارات طلابية إلى معرض الدفاع المدني بهدف توعية الطلاب والطالبات بالدور الذي يقوم به الدفاع المدني، إضافة لتخصيص برامج الإذاعة المدرسية لهذه المناسبة، ونشر الوعي والتثقيف من خلال بعض المطويات والنشرات الإرشادية، وعمل الرسومات الفنية والمجسمات واللوحات المعبرة عن هذه المناسبة .

وفي ختام حفل التدشين أكد سعادة مدير التعليم الأستاذ عايض بن نافع الرحيلي في كلمة له أن مشاركة الإدارة في هذا المعرض تأتي تأكيدا للشراكة الاستراتيجية مع إدارة الدفاع المدني ، لتحقيق السلامة بما ينسجم مع رؤية المملكة التي تتضمن تحسين مستوى الأمن والسلامة ، مشيراً إلى أن هذا المعرض والفعاليات المصاحبة يعد فرصة للتواصل ورفع كفاءة منسقي الأمن والسلامة ، وتعزيز مهامهم في المدارس والتأكيد على أهمية الأمن والسلامة في المدارس ودور إدارة الأمن والسلامة في توفير متطلبات السلامة في المدارس ، والتدريب على خطط الإخلاء ومعالجة المشكلات من أجل ضمان بيئة مدرسية آمنة وتوعية العاملين بالمنشآت التعليمية ، وتطوير أنظمة الأمن السلامة بها، والاستفادة من تجارب المختصين في هذا المجال، وإبراز بعض التطبيقات والتجارب الناجحة، وتفعيل دور الشراكات مع القطاعات الخاصة والعامة ، ونشر ثقافة الأمن والسلامة بين الطلاب والطالبات ، متطلعًا أن تحقق فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2020 م والذي يشارك فيه عدد من المختصين في الأمن والسلامة أهدافه بالوصول إلى مخرجات بحجم تطلعات الوطن.