٢٥٠٠ زائر يستفيدون من الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان في الخبر

الخبر – المناطق

استفاد 2500 زائر في الحملة الخليجية الخامسة للتوعية بالسرطان تحت شعار ( لا تقول بعدين ) والتي نظمتها جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل ممثلة بكلية الطب و قسم الجراحة بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع للجامعة ، واختتمت أمس ( السبت ) في مجمع الراشد بالخبر وافتتحها وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور عبد الله القاضي بحضور المدير الطبي للمستشفى د.ياسر الجهني ورئيس قسم الجراحة د. فهد مخدوم ورئيس الحملة د. زياد الغامدي وعميدة حدمة المجتمع ا. د فاطمة الملحم و وكيلة كلية الطب د. ريم الدوسري .

وأشار الدكتور القاضي الى هذه الحملة تأتي ضمن الأنشطة المجتمعية التي تقوم بها جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل وبمشاركة متميزة من طلاب وطالبات كلية الطب وهذا يدل على أهمية إيصال الرسالة المجتمعية والمشاركة في الأيام العالمية والحملات على مستوى العالم من اجل التوعية وإبراز الدور الذي تقوم به الجامعة من نشر ثقافة الوعي الصحي بالمجتمع وتحسين جودة الحياة تماشيا مع رؤية وطننا الطموحة ٢٠٣٠ .

ونوه القاضي بانه قد بلغ عدد المتبرعين بالدم والخلايا الجذعية ٢٥٩ متبرع ، وهذا يأتي ضمن الأركان والأقسام المشاركة فيها مثل ركن سرطان الرئة وسرطان القولون وسرطان الثدي وسرطان عنق الرحم وسرطان الكبد والبنكرياس وسرطان الغدة الدرقية والتغذية العلاجية وجمعية إيثار للتبرع بالدم وركن الأطفال.