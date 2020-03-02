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تعليم عنيزة تشارك في إحياء اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار «السلامة أولاً»

تعليم عنيزة تشارك في إحياء اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار «السلامة أولاً»
http://almnatiq.net/?p=838403
المناطق - عنيزة

شاركت إدارة التعليم بمحافظة عنيزة، في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار “السلامة أولاً”، حيث نفذت العديد من البرامج التوعوية والتثقيفية في عدد من مدارس الطلاب والطالبات بالمحافظة، كما شاركت الإدارة بالاحتفال الرسمي للمحافظة الذي أقيم صباح أمس الأحد بالعثيم مول من خلال أوبريت بعنوان “أمننا سلامة وخير”، قدمته طالبات الابتدائية 36.

كما نفذت الإدارة زيارة ميدانية لمقر الدفاع المدني بمحافظة عنيزة، قدمت خلالها الطالبات الشكر لرجال الدفاع المدني على ما يبذلونه من جهود في سبيل ضمان أمن وسلامة المجتمع، وقدموا لهم التهنئة بهذه المناسبة التي يحتفي فيها العالم بجهود هذا منسوبي الدفاع المدني حول العالم.

هذا، وستقيم إدارة تعليم عنيزة المزيد من البرامج التوعوية والتثقيفية في مدارس المحافظة لتعريف الطلاب والطالبات بالدور الكبير لرجال الدفاع المدني، ولاطلاعهم على أحدث أدوات السلامة وآلية استخدامها، بالإضافة إلى إقامة المعارض التوعوية والإذاعات المدرسية بهدف رفع مستوى وعي الطلاب والطالبات وتعريفهم بوسائل السلامة والتعامل مع الظروف الطارئة وآلية التعامل معها، بالإضافة إلى النشرات المتنوعة.

وبدورها، تبذل إدارة الأمن والسلامة بتعليم عنيزة جهودًا كبيرة لضمان إجراءات الأمن والسلامة للطلبة ومنسوبي التعليم بمدارس المحافظة، وذلك بعد توفيق الله، من خلال العمل بآلية متقدمة في التنبؤ ورفع مستوى الحس الأمني، وتوفير أدوات مكافحة الحرائق، ووسائل التعرف على المخاطر، بالإضافة إلى تأمين وسائل الإطفاء في المباني التعليمية، حيث يجري تأمين جميع مدارس المحافظة بالكاميرات، فضلاً عن وجود لجنة تعمل على رفع مستوى السيطرة والتحكم، وقد حققت بفضل الله نتائج عالية خلال الفترة الماضية، كما تم توفير حراس أمن ومنسقين أمن وسلامة يتم تدريبهم وتأهيلهم باستمرار ليكونوا قادرين على عملية الرصد والتنبؤ في المدارس حرصا على سلامة الطلبة.

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