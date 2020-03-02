تدريب 70 منسقة إعلامية على إدارة التواصل عبر الإعلام الجديد في تعليم عنيزة

المناطق - عنيزة

اختتمت إدارة التعليم بمحافظة عنيزة، ممثلة بإدارة الإعلام التربوي، أمس الأحد، برنامجاً تدريبياً بعنوان “إدارة التواصل عبر الإعلام الجديد”، والذي أقيم لمدة يومين، واستفاد منه نحو 70 منسقة إعلامية من المدارس والأقسام، حيث تناول البرنامج تبيان الإعلام التربوي (أهميته، مهامه)، والمهارات اللازمة لمواقع التواصل الاجتماعي وأهميتها وإيجابياتها.

كما تم خلال البرنامج، شرح فنون صياغة الخبر، وضوابط التصوير والتغريدات، إضافة إلى رفع الصور على الموقع، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، والملف الإعلامي والتوثيق، وذلك بهدف رفع مستوى جودة العمل عبر كافة الشركاء من أقسام وإدارات ومدارس.

إلى ذلك، قالت مساعدة مدير الإعلام التربوي غادة العقيلي: “إن البرنامج هدف لتعريف المنسقة الإعلامية بمهام جهاز الإعلام التربوي متضمناً المهام المنوطة بهم، كما ناقش المهارات التي تميّز الأقسام والإدارات، وأفضل الممارسات في مواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن التدريب العملي الذي طبقت من خلاله المتدربات كيفية إعداد الخبر، والضوابط الواجب توفرها في التغريدات والصور”.

وأضافت “العقيلي”، أن البرنامج قد تضمن أيضا الحديث عن الملف الإعلامي والتوثيق، حيث أبدت المتدربات تفاعلاً كبيرًا مع كافة محتوياته، وحظين بالإجابة على كافة الأسئلة والمداخلات.