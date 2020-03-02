رضا المستفيدين بالشرقية ينتهي من تقرير مستوى خدمات “الطرق السريعة” بمشاركة 1000 مستفيد ومستفيدة بالمنطقة

الدمام - عبدالله السعيدي

أوضح رئيس اللجنة العليا لمشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بإمارة المنطقة الشرقية صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي آل سعود، عن استخلاص المشروع مؤخراً لنتائج محورين رئيسيين تضمنتها استبانة قياس وتحقيق رضا المستفيدين والمستفيدات من مستوى الخدمات التي تقدمها (الطرق السريعة بالمنطقة الشرقية) ، والتي جاءت إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية رئيس المشروع “وفقه الله”، للرفع من مستوى الخدمات التي تقدمها جميع الجهات المعنية بخدمات الطرق بالمنطقة وبحث سبل تطويرها، وأضاف اشتملت الاستبانة في طياتها على 37 سؤالاً بعد أن رصد خلالها عشرين باحثاً من منسوبي إمارة المنطقة الشرقية والمحافظات التابعة أراء ما يقارب من ألف (1000) مستفيد ومستفيدة في المسح الميداني الذي أستمر على مدى ثلاثة أسابيع بإجراء المقابلات الميدانية وجهاً لوجه باختيار المجيبين بشكل عشوائي وتعبئة الاستبانات الياً عبر أجهزة لوحية (أيباد) في ظرف لا يتجاوز أكثر من خمسة دقائق لكل مستفيد، والتي تمثلت بدايتاً في قياس : محور خدمة الأمن والسلامة على الطرق متضمنتاً في طياتها على 23 سؤال، إضافة لمحور مراكز الخدمة على الطرق والتي تضمنت على 14 سؤالاً.

جاء ذلك بمناسبة تسلم سموه، مؤخراً تقريراً مفصلاً بقياس خدمات (الطرق السريعة بالمنطقة الشرقية) والمعد من قبل فريق الدعم الاستشاري للمشروع بمتابعة من المدير التنفيذي للمشروع سعد القحطاني، وبرئاسة: سعيد الغامدي، وعضوية: محمد المزيعل، وخميس مطران، وعبدالعزيز الغامدي، كذلك مرتضى النمر، وحسن خرمي.

وقد لفت سمو رئيس اللجنة العليا للمشروع الأمير فهد بن عبدالله، إلى تضمين التقرير نتائج الاستطلاع الرئيسية التي تضم مؤشرات الأداء، كذلك تحليلاً مفصلاً لأداء جودة الخدمة لكل مجال مستهدف، مبيناً في الوقت نفسه أهم التوصيات التي جاءت في طيات التقرير يأتي في مقدمتها: تشكيل فريق يضم الفريق الاستشاري للمشروع مع المختصين في إدارة الطرق لاستعراض نتائج الاستبيان على جميع العاملين في الجهة للتعرف على نتائج التقرير ومن ثم العمل على تطبيق توصيات الدراسة بتحسين الخدمات المقدمة من خلال الاستفادة من الدعم الاستشاري والتدريب الذي يقدمه المشروع كشريك استراتيجي مع الأجهزة الحكومية بالمنطقة، إضافة إلى التوصية باستخدام الوسائل والتقنيات الحديثة لإنجاز أعمال المستفيدين من قبل الجهة، وصولاً للعمل على تنفيذ الاستبانة ذاتيا لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين بصفة دورية.

وفي الأثناء تقدم رئيس اللجنة العليا لمشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين بالمنطقة صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي، بـ أسم سموه ونيابة عن جميع الأخوة الزملاء أعضاء اللجنة العليا، وأعضاء الفرق التنفيذية للمشروع بالشكر الوافر والامتنان لصاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية، ولسمو نائبه (حفظهم الله)، على دعمهما الكبير، ومتابعتهما الدقيقة لمراحل المشروع مما كان له بالغ الأثر في توفير كافة عوامل النجاح، لتحقيق الأهداف المرجوة بإذن الله، والشكر موصول لجميع المسؤولين بالقطاعات الحكومية المستهدفين بالمشروع ولمنسوبيهم على تعاونهم وجهودهم المبذولة لإنجاح أهداف المشروع وفقاً لما خطط له.