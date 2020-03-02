محافظ حقل يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار ” السلامة أولاً “

المناطق- تبوك:

دشّن محافظ حقل خالد بن بندر الخريصي فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني بالمحافظة تحت شعار ” السلامة أولاً ” الذي تنظمه إدارة الدفاع المدني بالمحافظة بمشاركة عدة جهات حكومية، بحضور مدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة النقيب وائل عائض الشهري ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين وذلك بدار الضيافة بجمرك الدرة بمدينة حقل.

وقدم النقيب الشهري شرحًا مفصلًا عن الفعاليات التي تتضمن إقامة معرض يحتوي على عرض لآليات الدفاع المدني وما تضمه من تجهيزات متطورة في الأمن والسلامة والإنقاذ بالإضافة إلى توزيع مطويات توعوية وتثقيفية وبث رسائل توجيهية تهدف إلى نشر ثقافة السلامة والتعريف بمهام الدفاع المدني ومسؤولياته وما يقوم به من جهود في حماية الأرواح والممتلكات.

بدوره نوه محافظ حقل بالجهود المبذولة من قبل إدارة الدفاع المدني والجهات المشاركة في توعية أفراد المجتمع مؤكداً على أهمية هذا القطاع ودوره الكبير في الحفاظ على سلامة المجتمع وحمايته.