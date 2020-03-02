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وزارة التعليم تستلم 19 مشروعاً تعليمياً في شهري يناير وفبراير بتكلفة 172 مليون ريال

وزارة التعليم تستلم 19 مشروعاً تعليمياً في شهري يناير وفبراير بتكلفة 172 مليون ريال

أبرز المواد
محافظ ضباء يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمحافظة

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محافظ حقل يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار ” السلامة أولاً “

محافظ حقل يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار ” السلامة أولاً “

منطقة تبوك

وزارة التعليم تستلم 19 مشروعاً تعليمياً في شهري يناير وفبراير بتكلفة 172 مليون ريال

وزارة التعليم تستلم 19 مشروعاً تعليمياً في شهري يناير وفبراير بتكلفة 172 مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=838425
المناطق - واس

أنهت وزارة التعليم استلام 9 مشاريع تعليمية خلال شهر يناير الماضي في عدد من مناطق المملكة، بقيمة إجمالية تجاوزت 77 مليون ريال، كما أنهت استلام 10 مشاريع تعليمية خلال شهر فبراير الماضي بقيمة تجاوزت 94 مليون ريال.
وجرى خلال شهر يناير استلام مدرسة “المظيلف” للبنات في محافظة القنفذة بقيمة إجمالية بلغت (2,273,551) مليون ريال، ومدرسة “دوقة الأولى” للبنات بقيمة (1,910,548) مليون ريال، كما تم استلام مشروع الابتدائية الثالثة والمتوسطة الأولى بنات بقيمة (8,743,355) ملايين ريال.
وفي المنطقة الشرقية تم استلام “متوسطة حي الكوثر” بنين بقيمة (11,195,254) مليون ريال، وفي منطقة جازان أنهت وزارة التعليم استلام “متوسطة خضيرة عايش” للبنات، بقيمة بلغت (4,666,565) ملايين ريال، وفي مكة المكرمة تم استلام “ثانوية ابن حزم” للبنين بقيمة (10,171,529) ملايين ريال.
كما استلمت وزارة التعليم مجمع التحفيظ بالمسلمانية الجنوبية بنات بالأحساء بقيمة (18,796,829) مليون ريال، وإنشاء بيت الطالب بحي السلامة والمنقول لحي الفيصلية بمحافظة جدة بقيمة ( 18,364,603) مليون ريال، كذلك استكمال مدرسة “ابتدائية السعودية” للبنين بينبع بقيمة بلغت (1,721,797) مليون ريال.
وأنهت وزارة التعليم استلام 10 مشاريع خلال شهر فبراير الماضي، وشملت ابتدائية ومتوسطة “الرويضة” للبنين في منطقة الرياض بقيمة إجمالية تبلغ (1,813,117) مليون ريال، بالإضافة إلى صالة 5 بمدرسة “أمية بن خويلد” الابتدائية للبنين بقيمة (4,752,911) ملايين ريال.
وفي محافظة المجمعة تم تنفيذ ثانوية “مصدة” للبنين بقيمة (8,398,423) ملايين ريال، كذلك إنجاز المجمع المدرسي للبنات بحي الخالدية رقم 6 في مكة المكرمة، حيث بلغت تكلفة المشروع (25,937,122) مليون ريال.
أما في محافظة الليث فقد تم استلام مبنى إدارة التعليم للبنات بقيمة (4,098,395) ملايين ريال، وتشهد محافظة القطيف إنشاء مشروع متوسطة محدثة للبنين بحي الشاطئ، بقيمة (14,441,546) مليون ريال، وفي منطقة الجوف يجري إنشاء متوسطة “الوليد بن عبدالملك” للبنين بقيمة (12,669,660) مليون ريال، كذلك متوسطة “البراء بن مالك” للبنين بتكلفة (6,708,304) ملايين ريال، ومتوسطة “المثنى بن حارثة” للبنين بقيمة (12,350,732) مليون ريال، إضافة إلى المتوسطة الثانية للبنات بقيمة بلغت (3,258,595) ملايين ريال.

 

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