سجون منطقة تبوك تشارك بفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

تبوك - علي العميري

برعاية من صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز امير منطقة تبوك شاركت مديرية السجون بمنطقة تبوك متمثلة بشعبة الشؤون الفنية / قسم السلامة بفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني ٢٠٢٠ والمقام في بارك مول تحت شعار ” السلامة اولا ” ، حيث دشن وكيل إمارة منطقة تبوك الاستاذ محمد بن عبدالله الحقباني الحفل والفعاليات وذلك بحضور عدد من القيادات المدنية والعسكرية وقد اطلع سعادته على الركن المخصص لسجون المنطقة واستمع لشرح من منسوبينا المشاركين بما يحتويه المعرض من وسائل السلامة واجهزة الإنذار المبكر الموجوده في السجون و احتوى الركن على عرض مرئي لخطط الطوارئ والإخلاء المقامه في السجون كما تم تقديم الهدايا التذكارية والمنشورات التوعويه للزوار ، ويصاحب اليوم العالمي للدفاع المدني إقامة معرض بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية بهدف توعوية شرائح المجتمع بمفاهيم السلامه.