البدء بتركيب ألعاب القوى للمرحلة الثانية لتطوير الواجهة البحرية بالخفجي

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بدأت بلدية محافظة الخفجي بتوريد وتركيب ألعاب القوى بالواجهة البحرية بالمحافظة ضمن خطط البلدية في تطوير الواجهة البحرية للمرحلة الثانية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني بأن البلدية تقوم الآن بتركيب 3 مجموعات ألعاب القوى بالواجهة البحرية بالمحافظة بعدد 36 قطعة, و يأتي ذلك سعياً في تطوير الواجهة البحرية للمرحلة الثانية والخدمات التي تسعى لها البلدية و توفيرها بأماكن توافد المتنزهين وحثاً لمرتادي الواجهة البحرية والمتنزهين في ممارسة الرياضة لأهميتها على الصحة العامة .

وأشار الحميداني بأن تركيب ألعاب القوى بالواجهة البحرية بالمحافظة يأتي ضمن خطة البلدية لتطوير الواجهة البحرية، والخدمات التي تسعى البلدية إلى توفيرها في أماكن التجمع الشبابية والرياضية والعائلية، والتي منها الواجهة البحرية، والتي تهدف البلدية من خلالها على مشاركة الجميع في الحفاظ على صحتهم، مهيبا بالجميع استخدام تلك الألعاب الاستخدام الأمثل والمحافظة عليها، وعدم العبث بها، متمنيا للجميع رياضة ممتعة، واستفادة طبية من تلك الألعاب .