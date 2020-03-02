“التعامل مع أنماط الشخصيات” .. برنامج تثقيفي بجمعية التنمية الأسرية بتبوك غداً

المناطق - تبوك

تُنظم جمعية التنمية الأسرية بتبوك غداً برنامجاً تثقيفياً يستهدف الرجال بعنوان “التعامل مع أنماط الشخصيات” من الساعة الخامسة وحتى التاسعة مساءً وذلك بمقر الجمعية بحي السليمانية بتبوك.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية فهد العنزي أن البرنامج الذي يقدم مجاناً سوف يستعرض التعريف بمفهوم الشخصية وأنماطها وكيف تتكون الشخصية وما هي العوامل المؤثرة في تكوينها، إلى جانب التفريق بين الشخصيات التي يمكن التعامل معها والشخصيات التي تحتاج إلى علاج إضافة إلى استعراض لعدد من الشخصيات المختلفة وشرح طرق التواصل معها وآلية التعامل المناسبة لها.

وبيّن العنزي أن هذا البرنامج يأتي ضمن حزمة من البرامج التدريبية التي تقدمها الجمعية خلال هذا العام الهجري لتثقيف وخدمة المجتمع وتعزيز المفاهيم الأسرية والتربوية الصحيحة لديها وسط بيئة آمنة ومحفزة وينفذها فريق من المدربين المتخصصين في مجال الأسرة.