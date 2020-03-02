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نائب أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام الباكستاني

نائب أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام الباكستاني
http://almnatiq.net/?p=838445
جازان - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم، القنصل العام لجمهورية باكستان الاسلامية بجدة السيد خالد مجيد , والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة حالياً.

ورحب سموه بالقنصل العام والوفد المرافق ، متمنياً لهم التوفيق بزيارتهم للمنطقة، وجرى خلال الإستقبال تبادل الأحاديث الودية والموضوعات المشتركة بين البلدين.

من جانبه أعرب القنصل الباكستاني عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير منطقة جازان  على حسن الإستقبال وكرم الضيافة، منوهاً بالتطور الاقتصادي والنهضة التنموية التي تعيشها منطقة جازان في شتى المجالات.

وفي ختام اللقاء تسلم سمو نائب أمير المنطقة هدية تذكارية من القنصل العام بجمهورية باكستان لدى المملكة بهذه المناسبة.
حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الامنية محمد بن عبدالله الخليوي.

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