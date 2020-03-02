“قطرة” يطلق نموذج مبتكر للشراكة النوعية الحكومية لتصحيح سلوكيات استهلاك المياه

المناطق - الرياض

بهدف وطني، تنطلق أولى الشراكات النوعية الحكومية لاستهداف توعية النشء في مجال ترشيد المياه، تقودها شركة المياه الوطنية ممثلة بالبرنامج الوطني لترشيد استهلاك المياه(قطرة)، وذلك بالتعاون مع شركة تطوير التعليم في المملكة.

وستقدم هذه الشراكة نماذج جديدة من العمل التوعوي من خلال شخصيات مبتكرة، وإنتاج مسلسل كرتوني، ومسابقات تثقيفية، وزيارات ميدانية إلى المدارس والمرافق تهدف في تنوعها إلى خلق روابط من التواصل مع أهداف برنامج قطرة، فضلاً عن التعريف بقيم الترشيد والأساليب الحديثة في المحافظة على المياه، وجذب التفاعل الإيجابي لتصحيح سلوكيات الاستهلاك.

كما يستهدف البرنامج تطبيق الواقع المعزز لأول مرة في مجال الترشيد من خلال مفاهيم الترشيد المدرجة في المناهج التعليمية لجميع المراحل الدراسية، كما سيتم المشاركة من خلال المعارض التوعوية في المجمعات التجارية الكبرى، والمدارس النموذجية، والمنشآت التعليمية، حيث ستقام العديد من الألعاب الإرشادية والمسابقات التوعوية المختلفة، وتقديم باقات خاصة بالمدراس تحتوي على مجموعة من الكتيبات التفاعلية، والمواد الترفيهية التي تهدف لإيصال الرسائل التوعوية بطريقة مناسبة للأطفال، والاستفادة من حصص النشاط للطلاب والطالبات، وتقديم جوائز قيمة من كبرى العلامات التجارية، بالإضافة إلى الحقائب المدرسية.

وستدعم الشخصيات التي ابتكرها البرنامج خصيصًا لهذا التوجه غرس ثقافة الترشيد في المجتمع على أرض الواقع؛ وذلك من خلال شخصية الروبوت الذكي (حريص) القادم من المستقبل عبر آلة الزمن لدراسة العادات الاستهلاكية، ومشاركة السلوكيات الصحيحة مع الأطفال بما لديهم من معلومات قيمة، واستقطاب أفكارهم المميزة كونهم أصدقاء أوفياء للروبوت (حريص)، وذلك بهدف دعم الأبطال المبتكرين (فارس وهديل) في مسلسل كرتوني جديد سيتم إطلاق أولى حلقاته بتاريخ 4 مارس الجاري.

وستضمن أهداف البرنامج إرسال ملايين الرسائل التعريفية في منصات التواصل الاجتماعي المؤثرة إلى شرائح المجتمع كافة، وذلك لمعرفة المعلومات الدقيقة للوضع الحالي والمستقبلي لموارد المياه، وأهمية أدوات الترشيد وسلوكيات المحافظة على المياه، كما ستقدم هذه الرسائل ملخصًا لأبرز الفعاليات وأوقاتها والجوائز المقدمة فيها بهدف تعريف المجتمع بكل تفاصيل الأحداث المباشرة وتوثيقها.

إلى ذلك، قالت نجلاء بنت عبد العزيز النفيسي مديرة المشروع: “إن هذا التوجه الحديث للشراكة الاستراتيجية يغطي الجوانب المفتقدة في السابق لتوعية المجتمع بمجالات الترشيد، وذلك من خلال أساليب حديثة ستطبق لأول مرة للمحافظة على المياه”، مشيرة إلى أن البرنامج يسعى إلى توسيع دائرة مشاركة المجتمع، وغرس المفاهيم الصحيحة للاستهلاك، ومخاطبة النشء مباشرة لتهيئة جيل جديد يحافظ على ثرواتنا المائية، مبينة أن البرنامج يهدف إلى تحسين سلوكيات استهلاك المياه على مدى السنوات الأربع القادمة ليصل إلى المعدلات الطبيعية عالميًا.

وأكدت النفيسي أن البرنامج الوطني لترشيد استهلاك المياه (قطرة) يسعى لتوعية الطلاب والطالبات بأهمية المياه في حياتنا، وذلك من خلال إنتاج مسلسل “حريص” الكرتوني للأطفال، وسيناقش في كل حلقة إحدى السلوكيات الخاطئة في التعامل مع الماء، وبعد ذلك توضع الحلول المناسبة لتصحيح هذه السلوكيات، وإيصال رسالة التوعية والترشيد بشكل هادف وجذاب لتسهم في تحقيق الأهداف الخاصة ببرنامج قطرة. وتسعى شركة تطوير التعليم إلى تحقيق أهداف المشروع من خلال إنتاج مسلسل حريص، وجذب التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، وإيصال رسائل الترشيد وقيمها إلى أكبر عدد ممكن من المتابعين.

وتابعت بالقول النفيسي: “ستنشر 5 حلقات لمسلسل حريص كمرحلة أولية على منصات قطرة الرسمية، وسيطرح سؤالًا قبل كل حلقة ومشاركة الإجابة على هاشتاق #اصدقاء_حريص مع تقديم قسائم شرائية قيّمة لخمسة فائزين لكل سؤال”، مبينةً إلى أن تطبيق الواقع المعزز وهو عبارة عن تطبيق يتم تحميله على الأجهزة الذكية من خلال مسح الشخصيات الموجودة في بعض مناهج الطلاب الدراسية فتظهر لهم عدة مقاطع عن ترشيد المياه، ويتضمن 6 مقاطع مختلفة عن ترشيد المياه كمرحلة أولى.