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“هدف” يستعرض برامجه وخدماته لدعم توطين عقود التشغيل والصيانة

“هدف” يستعرض برامجه وخدماته لدعم توطين عقود التشغيل والصيانة

أبرز المواد

“هدف” يستعرض برامجه وخدماته لدعم توطين عقود التشغيل والصيانة

“هدف” يستعرض برامجه وخدماته لدعم توطين عقود التشغيل والصيانة
http://almnatiq.net/?p=838452
المناطق - الرياض

يستعرض صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، برامجه وخدماته لتوطين عقود التشغيل والصيانة، خلال مشاركته في ملتقى “توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة”، الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات)، و”هدف” والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والهيئة السعودية للمقاولين.

ويستهدف الملتقى، الذي انطلقت أعماله أمس (الأحد) بالرياض لمدة 5 أيام، ويحضره عدد من ممثلي شركات التشغيل والصيانة، والجهات ذات العلاقة؛ يستهدف شرح القرار الوزاري لتوطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، ودليل توطين القرار، والدعم المقدم من الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ القرار.

ويضم الملتقى، مركزاً لخدمة المقاولين، للإجابة عن كافة الاستفسارات الواردة منهم، ومعالجة التحديات التي تواجههم، وإيضاح الإجراءات المطلوبة، من خلال وجود ممثلين من الجهات الحكومية المشاركة.

يذكر أن “هدف” يُسهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تغطية التكلفة المالية لبرامج تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، للعمل في قطاع التشغيل والصيانة، وتلبية حاجة المنشآت العاملة فيه، كما يقدم الصندوق عبر بوابة “طاقات” عدة ممكنات لتوطين القطاع، ورفع نسبة مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل.

ويهدف توطين قطاع التشغيل والصيانة، إلى توفير فرص عمل جاذبة للمواطنين والمواطنات في القطاعات الحيوية، وتطوير وتحسين بيئة العمل في القطاع، وكذلك تعزيز دور القطاع ومشاركته في التنمية الاقتصادية الوطنية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع مستوى مشاركة السعوديين في سوق العمل.

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