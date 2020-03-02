الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل مدير عام البريد المكلف بالمنطقة

جازان - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام البريد السعودي بمنطقة جازان المكلف أ. ياسر بن محمد الأمير , بمناسبة تكليفه مديراً عاماً للبريد السعودي بمنطقة جازان.

وفي مستهل اللقاء رحّب سمو نائب أمير منطقة جازان بمدير عام البريد السعودي بجازان المعين , متمنياً له التوفيق في مهام عمله.

واستمع سموه إلى شرح عن ابرز البرامج التي تعمل عليها مؤسسة البريد السعودي منها : برنامج التواصل مع الجهات الحكومية, وبرنامج العنوان الوطني الموحد وغيرها من البرامج التي من شأنها خدمة المواطنين, والمقيم بما يتماشى مع تحقيق التحول الوطني 2020 وأهداف رؤية المملكة 2030, مشيدًا بالدور الذي يقوم به البريد السعودي بالمنطقة وما يقدمه من خدمات للمجتمع.

ووجه سموه بأهمية متابعة نتائج ومؤشرات جودة الخدمات ، بما يعمل على دفع عجلة الحكومة الإلكترونية ، منوهًا بالتطور السريع والدور الذي يقوم به البريد السعودي بالمنطقة وما يقدمه من خدمات للجهات الحكومية والأفراد .

من جانبه عبر مدير عام بريد منطقة جازان المكلف ياسر الأمير ؛ عن خالص شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على دعمهما لعمل مؤسسة البريد بمنطقة جازان وكافة المحافظات لتقديم افضل الخدمات للقطاعات والجهات الحكومية ولخدمة المواطنين والمقيمين بأسرع وقت وفق لمعايير الجودة والدقة في انجاز عمل منسوبي البريد السعودي لتحقيق الأهداف المنشودة .

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية محمد بن عبدالله الخليوي.