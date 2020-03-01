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محافظ دومة الجندل يعقد اجتماع مشترك للمجلس المحلي والبلدي بالمحافظة

محافظ دومة الجندل يعقد اجتماع مشترك للمجلس المحلي والبلدي بالمحافظة

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محافظ دومة الجندل يعقد اجتماع مشترك للمجلس المحلي والبلدي بالمحافظة

محافظ دومة الجندل يعقد اجتماع مشترك للمجلس المحلي والبلدي بالمحافظة
http://almnatiq.net/?p=838458
الجوف - عيد الشنوان

عقد محافظ دومة الجندل د. طلال بن مشل التمياط بمقر المحافظة صباح هذا اليوم اجتماع المجلسين المحلي والبلدي بحضور أعضاء المجلسين وعدداً من رؤساء ومديري الجهات الحكومية.
وفي البدء رحب التمياط بالحضور، ثم ناقش الجميع العديد من الموضوعات التي تخدم المحافظة والمراكز التابعة لها المدرجة في جدول الاعمال واستعراض ما لديهم من خطط مستقبلية
حيث تم مناقشة أهمية عقد لقاءات مشتركة بين المجلسين المحلي والبلدي للتنسيق فيما بينهم وإيجاد الحلول التي تساعد على تطوير المحافظة والمراكز التابعة والتوصية بتشكيل فريق عمل بين المجلسين للمساهمة في انجاز الاعمال ، وكما تم التوصية بأهمية واستكمال مشروع الصرف الصحي ، واستكمال مشروع شبكات المياه لبعض الاحياء ، وانشاء كبري بجانب سوق الخميس وطريق الستين ، وربط مداخل مركز الرديفة والرافعية على طريق الجوف – حائل ، كما تم التوصية  بفتح شعبة مرور بمركز ابوعجرم ومركز دفاع مدني بمركز الشقيق  ، وتأهيل الطريق الرابط بين كبري لايجه والمحافظة ، والاستفادة من الأرض الواقعة جنوب متوسطة دومة الجندل لإنشائها نادي للمعلمين والطلاب ، واستحداث مدارس داخل المحافظة ومدرسة بنين بمركز ابوعجرم ، كما تم التوصية بدعم المستشفى العام بدومة الجندل بالقوى العاملة من التمريض والتجهيزات الطبية والغير طبية، كما تم التوصية بفتح مكتب للنقل بالمحافظة.
وفي نهاية الاجتماع شكر التمياط جميع الحضور وعلى الجهود التي تبذل لخدمة المواطن من قبل القطاعات في المجالات كافة مؤكداً ضرورة مضاعفة الجهود من قبل اللجان المشكلة في المجلسين للوصول الى التطلعات المنشودة لخدمة المواطن .

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