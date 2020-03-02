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إعلان نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بحرس الحدود على رتبة (جندي) للرجال

إعلان نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بحرس الحدود على رتبة (جندي) للرجال

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إعلان نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بحرس الحدود على رتبة (جندي) للرجال

إعلان نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بحرس الحدود على رتبة (جندي) للرجال
http://almnatiq.net/?p=838478
المناطق - واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالمديرية العامة لحرس الحدود على رتبة (جندي) للرجال.
وأوضحت أنه يمكن معرفة نتائج القبول المبدئي والطلبات بالرجوع للموقع الإلكتروني لبوابة التوظيف (أبشر – التوظيف) على الرابط التالي www.jobs.sa.

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