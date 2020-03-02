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سلطنة عمان تعلن شفاء حالتين من فيروس (كورونا)

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سلطنة عمان تعلن شفاء حالتين من فيروس (كورونا)

سلطنة عمان تعلن شفاء حالتين من فيروس (كورونا)
http://almnatiq.net/?p=838481
المناطق - واس

أعلنت سلطنة عمان اليوم شفاء حالتين من فيروس “كورونا المستجد – كوفيد 19” من ضمن ست حالات مصابة.
وأوضح وزير الصحة العماني أحمد السعيدي في مؤتمر صحفي أن عدد الحالات في الحجر الصحي حتى اليوم 2367 منها 49 حالة في الحجر الصحي المؤسسي و 2318 حالة في الحجر المنزلي، مؤكداً أنه لم يتم تسجيل أي إصابة لعمانيين خارج السلطنة.
وبين أن تطبيق الحجر الصحي مستمر على جميع القادمين من الصين وإيران وكوريا الجنوبية وإيطاليا.

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