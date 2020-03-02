أمير المنطقة الشرقية يرعى منتدى الملكية الفكرية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن

الدمام - منال الدوسري

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، نظمت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، يوم الاثنين (2 مارس 2020م)، منتدى “دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية” بمشاركة مجموعة من الخبراء والممارسين المحليين والدوليين في مجال حماية الملكية الفكرية وتسويق براءات الاختراع من عدة شركات ومؤسسات عالمية وجهات محلية.

يهدف المنتدى، الذي افتتحه رئيس الجامعة د.محمد السقاف، إلى تسليط الضوء على الملكية الفكرية ودورها في التنمية الاقتصادية وسبل تعزيزها في المملكة من خلال عرض عدد من تجارب الشركات متعددة الجنسيات التي استثمرت في البحث والتطوير وتوطين التكنولوجيا في المملكة، بالإضافة إلى دعوة العديد من الخبراء الدوليين في مجال الابتكار وتسويق الملكية الفكرية لإلقاء الضوء على التجارب الدولية وأفضل الممارسات ومناقشة كيفية الاستفادة من هذه التجارب ومدى مواءمتها في السياق المحلي.

وقال رئيس الجامعة د.محمد السقاف إن المنتدى يؤكد حرص صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على أهمية العمل على إيجاد الوسائل الأفضل للربط بين أنشطة الجامعة البحثية ومخرجاتها الابتكارية التي تشمل براءات الاختراع والملكية الفكرية والأولويات مع التحديات الوطنية، وضرورة إيجاد الوسائل الأفضل لكيفية وطرق ترجمة براءات الاختراع والملكيات الفكرية إلى منتجات ومشاريع واقعية تساهم بشكل عملي في أنشطة التطور الاقتصادي في قطاعات الأعمال والصناعة والمحتوى المحلي وتحقيق رؤية 2030.

وأوضح أن استراتيجيات حماية الملكية الفكرية أصبحت جزءًا من خطط التنمية الاقتصادية للبلدان في جميع أنحاء العالم، وأصبحت مستويات أنشطة براءات الاختراع من بين أهم العوامل التي تستخدمها المؤشرات الدولية لتقييم مستويات الابتكار والقدرة التنافسية والتطور الاقتصادي من البلدان.

وأشار إلى أن أهمية تنظيم المنتدى تكمن في توقيته، حيث يتزامن مع التحول الكبير الذي تمر به جامعة الملك فهد ورؤيتها للمستقبل، وستكون الملكية الفكرية أمراً بالغ الأهمية لتحقيق التحول الذي يرتكز على ربط الأبحاث بالمتطلبات الاقتصادية والمساهمة بشكل فعال في تنمية الاقتصاد الرقمي بالإضافة إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال ودعمها.

ويتضمن برنامج المنتدى 20 جلسة حوارية يلقيها 17 متحدثاً وتتمحور حول دور الملكية الفكرية في تعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي ودور السياسات والإجراءات في بناء بيئة مواتية لتعزيز الملكية الفكرية وعوامل تمكين براءات الاختراع وتتجيرها من خلال التعاون البحثي بين الأوساط الأكاديمية والقطاع الصناعي وريادة الأعمال بالإضافة إلى التعاون مع مكاتب نقل التقنية وترخيصها.