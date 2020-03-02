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أطفال تبوك يتفاعلون مع الفرضيات التوعوية بمعرض الدفاع المدني ” السلامة أولاً”

أطفال تبوك يتفاعلون مع الفرضيات التوعوية بمعرض الدفاع المدني ” السلامة أولاً”

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أطفال تبوك يتفاعلون مع الفرضيات التوعوية بمعرض الدفاع المدني ” السلامة أولاً”

أطفال تبوك يتفاعلون مع الفرضيات التوعوية بمعرض الدفاع المدني ” السلامة أولاً”
http://almnatiq.net/?p=838498
المناطق - تبوك
تميز معرض الدفاع المدني المقام بمنطقة تبوك ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني ٢٠٢٠ تحت شعار ” السلامة أولاً  “، بعرض عدة فرضيات توعوية وتثقيفية إستهدفت النشئ إلى جانب إسرهم، لبعض الحوادث البسيطة التي يتكرر وقوعها ، من بينها حوادث انغلاق الأبواب بالمنازل أو المدارس أو المباني العامة والتجارية، واحتجاز الأشخاص في الأماكن التي تؤدي إليها، بالإضافة إلى الحوادث المدرسية التي قد تنتج عن الإحتباس داخل المركبات لاسيما الباصات المدرسية.
وتفاعل الإطفال وأسرهم مع الأركان المشاركة في مقر المعرض المقام في بارك مول والمسرح المفتوح الذي أقيمت عليه العديد من المحاضرات والندوات، وتقام طوال أيام المعرض من بعد صلاة العصر إلى ماقبل صلاة العشاء، إضافة إلى المسابقات التي تسعى إلى تعزيز مفاهيم السلامة في المجتمع وتهم كافة أطيافه لاسيما صغار السن منه الذين هم عماده وتقام يوميا من بعد صلاة العشاء وحتى الساعة العاشرة مساء.
وحثّ الدفاع المدني الزوار من خلال رسائله التوعوية إلى المبادرة بالاتصال بالدفاع المدني عند مواجهة الكوارث او ملاحظة اياً مما يشكل على الأطفال وذويهم، وتناولت المحاضرة الأولى تحذير المتنزهين ومحبي الرحلات البرية وممن تضطرهم ظروفهم الحياتية والعملية الخروج إلى المناطق البرية وقت الامطار، وسلك طرقها ان يستشعروا خطورتها وما تسببه من تهديد للأرواح والممتلكات، ودعتهم إلى توخي الحذر والابتعاد عن الاودية والشعاب وقت هطول المطر والثلوج وجريان السيول وعدم المخاطرة بعبورها او الاقتراب منها مهما كانت نسبة المياه بها، كما حثت المحاضرة التي القها النقيب سالم البلوي احد منسوبي الدفاع المدني بتبوك الزوار على الالتزام بشروط السلامة في اماكنهم واماكن تنزههم ومنها الحذر من الاقتراب من الاودية اثناء هطول الامطار وعدم إقامة المخيمات بها والابتعاد عن السباحة في الاودية لاحتوائها على الطين والوحل الذي يعيق الحركة ويمسك بالارجل حتى لمن يجيد السباحة وتجنب عبور السيل الجاري بالسيارة او على الاقدام في اماكن لايعرف عمق المياه فيها وتكثر الانزلاقات في بداية المطر على الطريق، كما بينت المحاضرة الثانية في يوم المعرض الاول طرق الوقاية من الامراض المعدية التي قدمها مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية القاها الدكتور طارق شقران.

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