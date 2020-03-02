“الزراعة” وبحضور أمني تغلق جميع أسواق الطيور الشعبية في الأحساء

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عقد مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياة والزراعة بمحافظة الأحساء المهندس إبراهيم بن خليل الخليل، اجتماع طارئ مع إدارة الثروة الحيوانية، لوضع الخطط الاستراتيجية والاحترازية للتقصي عن مرض انفلونزا الطيور في كافة أنحاء المحافظة، من مشاريع الدواجن، وأسواق الطيو

ر، والحيازات الصغيرة، ومحلات بيع الطيور، ومحلات الاعتناء بالصقور، بالإضافة إلى أماكن تواجد الطيور المهجرة لمرض إنفلونزا الطيور ( H5N8 )، لما يسببه من أثر اقتصادي كبير كمرضٌ فيروسيّ معدٍ يصيب الطّيور بشكل أساسيّ، ويسبب نفوق عالي بينها، وقد ينتشر هذا الفيروس خاصّةً في الطّيور الدّاجنة، كالدّجاج، والبطّ، والإوز، والطّيور المائيّة التي تُهاجر من مكانٍ لآخر، فتحملُ معها الفيروس وتنقله من مكانٍ لآخر، وينتقل هذا الفيروس عن طريق الهواء، حيثُ يكمُن في البداية في أجسام الطّيور، وفي دمائها، ولعابها، وأنوفها، وحتّى فضلاتها ومن هذا المنطلق نؤكد على نشر الوعي وتثقيف وتوعية المربين عن مدى خطورته، بالإبلاغ عن طريق الرقم

8002470000 أو إبلاغ أقرب مقر تابع للوزارة حين ظهور وملاحظة أي من أعراض مرضية عَلى الطيور ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة المرض وإرشاد كافة المشاريع الحيوانية ومربّين الطيور بالمتابعة الدائمة.

علماً بإنه تم تكوين لجنة مكونة من الإرشاد البيطري من مكتب الوزارة وأمانة الأحساء والشرطة لإغلاق الأسواق الشعبية للطيور احترازياً، وتفادياً لظهور المرض وإنتشاره، مما يسبب تفشي المرض في المحافظة وإنتقاله لعدة مواقع مما يشكل خطر على المربين والهواه إقتصادياً.