امير الباحة يكرم عددا من النحالين بالمنطقة الفائزين بعدد من الجوائز في جودة العسل

المناطق - الباحة

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، عدداً, من النحالين بالمنطقة الفائزين بعدد من الجوائز في جودة العسل على المستوى الدولي.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، النحال صالح الغيلاني، والنحال محمد الغامدي بمناسبة حصولهما المركز الأول والثاني في مسابقة العسل الدولية بدولة تونس.

وهنأ سمو أمير الباحة النحالين الفائزين, منوهاً بما حققاه من نجاح يسجل باسم الوطن وباسم المنطقة ، مشيداً بجهود جمعية النحالين في الاهتمام بالنحل وصناعة العسل في المنطقة في ظل ما تتميز به من غطاء نباتي فريد ماجعل ذلك سبباً في تميز العديد من المنتوجات ومنها العسل.

من جانبهم أعرب النحالين الفائزين عن شكرهما وتقديرهما لسمو أمير المنطقة على دعمه المتواصل لصناعة النحل في منطقة الباحة والعاملين فيها ، مشيدين بما يلقونه من اهتمام ودعم من جمعية النحالين التعاونية بالمنطقة.

وفِي نهاية الاستقبال قدّم سمو أمير المنطقة درعي الأمارة للتميز للفائزين على هذا النجاح.

حضر الاستقبال وكيل أمارة المنطقة احمد بن صالح السياري.