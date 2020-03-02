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امير الباحة يطلق المرحلة الإعدادية لملتقى المسرح بنادي الباحة الأدبي

امير الباحة يطلق المرحلة الإعدادية لملتقى المسرح بنادي الباحة الأدبي
http://almnatiq.net/?p=838516
المناطق - الباحة
أطلق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، المرحلة الإعدادية لملتقى المسرح بنادي الباحة الأدبي الذي سيقام خلال صيف هذا العام بمشيئة الله.
جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه في الإمارة اليوم ، رئيس مجلس إدارة نادي الباحة الأدبي الشاعر حسن بن محمد الزهراني يرافقه عدد من المهتمين بالشأن المسرحي على مستوى المنطقة.
واستمع سمو أمير الباحة إلى عرض من الزهراني عن مشروع ملتقى المسرح بنادي الباحة الأدبي الثقافي الذي يشتمل على عدد من العروض المتنوعة من مختلف المدارس المسرحية ومنها عروض المونودراما والمسرح التجريبي وعروض الأطفال ، إضافة إلى الورش المسرحية والمعرض المصور عن تاريخ المسرح السعودي وتكريم الرموز في مجال المسرح.
وشاهد سموه خلال اللقاء عرضاً مرئياً عن الندوات الفكرية المصاحبة للملتقى.
وأكد سموه أهمية هذه الخطوة التي تهدف إلى التوجه نحو الاهتمام بالمسرح ونشر ثقافته تحقيق لرؤية المملكة ٢٠٣٠ ، مشيداً بجهود رئيس وأعضاء النادي الأدبي بالباحة ودورهم في رفع المستوى الثقافي بالمنطقة من خلال البرامج والأنشطة الثقافية والأدبية التي ينفذها النادي .
حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة احمد بن صالح السياري.

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