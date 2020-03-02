حرس الحدود بمنطقة تبوك يشارك في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

تبوك - علي العميري

شاركت قيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار ” السلامة أولاً ” والذي دشنه وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني في مجمع تبوك بارك بحضور قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء بحري عطيه بن أحمد الزهراني .

وتضمنت مشاركة حرس الحدود جناح تثقيفي وتوعوي وعرض لأبرز الأجهزة والمعدات ووسائل السلامة الحديثة المستخدمة في عمليات البحث والإنقاذ وكذلك خدمة مرتادي البحر من متنزهين وصيادين بالإضافة للعديد من الوسائل والمنشورات التي تعني بالسلامة البحرية وأهميتها وطرق الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع حالات الغرق. كذلك مشاركة اللجنة النسائية التوعوية لرفع الوعي لدي الأطفال والنساء عن مخاطر البحر ونزول الأطفال بدون رقيب وكذلك دورات توعوية عن الإسعافات الأولية .