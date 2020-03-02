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أمير منطقة المدينة المنورة يؤكد أهمية دور رجال وسيدات الأعمال في تعزيز المحتوى المحلي

أمير منطقة المدينة المنورة يؤكد أهمية دور رجال وسيدات الأعمال في تعزيز المحتوى المحلي

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حرس الحدود بمنطقة تبوك يشارك في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

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أمير منطقة المدينة المنورة يؤكد أهمية دور رجال وسيدات الأعمال في تعزيز المحتوى المحلي

أمير منطقة المدينة المنورة يؤكد أهمية دور رجال وسيدات الأعمال في تعزيز المحتوى المحلي
http://almnatiq.net/?p=838525
المناطق - المدينة المنورة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، أهمية دور رجال وسيدات الأعمال في تعزيز المحتوى المحلي باعتبارهم شريك أساسي في منظومة التنمية المستدامة بالمنطقة، مبدياً سموه تطلعه إلى توسيع دور الغرفة التجارية في طرح المبادرات الاقتصادية والمجتمعية وتنفيذها على أرض الواقع وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية والوظيفية بالنظر للقيمة النسبية والتنافسية التي تحظى بها المدينة المنورة، جاء ذلك خلال لقاء سمو أمير المنطقة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة في دورته الجديدة.

وأشار الأمير فيصل بن سلمان إلى أهمية استثمار خبرات أعضاء الدورة الجديدة في تقديم الدعم والمساندة والتسهيلات اللازمة لخدمة رجال وسيدات الأعمال، وتذليل العقبات التي تواجه شباب وشابات الأعمال، مقدماً شكره لأعضاء مجلس الغرفة في دورته الماضية على جهودهم في تعزيز الحراك الاقتصادي بالمنطقة.

من جانبه، استعرض رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة منير محمد ناصر، خلال اللقاء إنجازات الغرفة لعام 2019م، مبيناً أن العام الماضي شكّل علامة فارقة في إنجازات غرفة المدينة المنورة وانعكس ذلك على نسبة المشتركين بمعدل نمو يُزيد عن 18% لأكثر من (48) ألف منتسب، بالإضافة الى إسهامه في الارتقاء بقطاع الأعمال وتطوير نماذج أعمال جديدة، وريادة الأعمال وبرامج التوطين، مشيراً إلى أن مجلس إدارة الغرفة قام بوضع استراتيجية عمل لإنجاز مهامها وبرامجها التنفيذية لتعزيز دور القطاع الخاص في التوجه الوطني لتنويع مصادر الدخل إلى جانب تعزيز المحتوى المحلى من خلال الميز النسبية لطيبة الطيبة.

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